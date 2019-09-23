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Костин — о победном голе: я просто стараюсь на максимуме

Костин — о победном голе: я просто стараюсь на максимуме
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий системы клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» Клим Костин поделился впечатлениями от предсезонного матча с «Коламбус Блю Джекетс» (5:3), где он отметился победной шайбой.

«Я просто стараюсь на максимуме. Тренер в меня поверил, дал мне шанс сыграть, так что я пытаюсь делать свою работу — играть жёстко и в силовой манере, бросать. По сравнению с прошлым тренировочным лагерем я чувствую себя более комфортно. Сейчас я играю просто и выполняю указания тренера», — приводит слова Костина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Сент-Луиса».

20-летний Костин был выбран «Сент-Луисом» под 31-м номером в первом раунде драфта-2017. Россиянин еще не провёл ни одного официального матча за клуб в НХЛ.

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