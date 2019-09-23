Костин — о победном голе: я просто стараюсь на максимуме

Нападающий системы клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» Клим Костин поделился впечатлениями от предсезонного матча с «Коламбус Блю Джекетс» (5:3), где он отметился победной шайбой.
«Я просто стараюсь на максимуме. Тренер в меня поверил, дал мне шанс сыграть, так что я пытаюсь делать свою работу — играть жёстко и в силовой манере, бросать. По сравнению с прошлым тренировочным лагерем я чувствую себя более комфортно. Сейчас я играю просто и выполняю указания тренера», — приводит слова Костина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Посмотреть видео можно в «твиттере» «Сент-Луиса».
20-летний Костин был выбран «Сент-Луисом» под 31-м номером в первом раунде драфта-2017. Россиянин еще не провёл ни одного официального матча за клуб в НХЛ.
- 23 сентября 2019
-
09:28
-
09:12
-
09:00
-
08:43
-
08:40
-
07:51
-
07:33
-
06:20
-
05:48
-
03:15
-
00:49
-
00:14
- 22 сентября 2019
-
23:40
-
23:11
-
22:42
-
22:31
-
22:00
-
21:21
-
21:11
-
21:03
-
20:32
-
20:30
-
20:28
-
20:25
-
20:23
-
20:20
-
20:14
-
20:12
-
20:07
-
20:00
-
19:38
-
19:32
-
19:31
-
19:25
-
19:24