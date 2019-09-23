Плющев: ЦСКА получил преимущество из-за календаря, СКА потерял эмоции

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о предстоящем матче СКА — ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 23 сентября, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«На такие игры нет смысла делать прогнозы, все решают детали. Другое дело, что с точки зрения календаря преимущество действительно у ЦСКА — «армейцы» Москвы готовились к дерби три дня, тогда как СКА в воскресенье встречался с «Витязем». Потерял и силы, и эмоции, которые в кратчайшие сроки нужно восстановить Соперники не в равных условиях. Если не ошибаюсь, год назад перед дерби больше отдыхал СКА, теперь все наоборот.
Очевидно, что составителям календаря в дальнейшем нужно учесть эту ошибку. Да и «Витязь», если хотите, их «подвёл»: никто не мог предположить, что клуб из Подольска окажется в сентябре первым в лиге, и у СКА будут спаренные встречи с лидерами», — цитирует Плющева Russia-Hockey.
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