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«Авангард» обновил фасад «Арены-Балашиха» в клубном стиле

«Авангард» обновил фасад «Арены-Балашиха» в клубном стиле
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Авангард» изменил фасад «Арены-Балашиха», на которой временно выступает после разрушения домашней арены в Омске. Фасад оформлен в клубном стиле «ястребов».

Напомним, недавно председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов представил проект нового стадиона и пообещал ввести его в эксплуатацию с сезона-2022/23.

Посмотреть фото можно в «твиттере» «Авангарда».

В прошлом сезоне подопечные Боба Хартли добрались до финальной серии Кубка Гагарина, где проиграл московскому ЦСКА в четырёх встречах. На пути к финалу «Авангард» оказался сильнее казанского «Ак Барса» (4-0), казахстанского «Барыса» (4-1) и уфимского «Салавата Юлаева» (4-2).

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