«Авангард» обновил фасад «Арены-Балашиха» в клубном стиле
Хоккейный клуб «Авангард» изменил фасад «Арены-Балашиха», на которой временно выступает после разрушения домашней арены в Омске. Фасад оформлен в клубном стиле «ястребов».
Напомним, недавно председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов представил проект нового стадиона и пообещал ввести его в эксплуатацию с сезона-2022/23.
Посмотреть фото можно в «твиттере» «Авангарда».
В прошлом сезоне подопечные Боба Хартли добрались до финальной серии Кубка Гагарина, где проиграл московскому ЦСКА в четырёх встречах. На пути к финалу «Авангард» оказался сильнее казанского «Ак Барса» (4-0), казахстанского «Барыса» (4-1) и уфимского «Салавата Юлаева» (4-2).
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Жутковатое, но приятное зрелище для омичей.
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