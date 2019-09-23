Ежов: в СКА бывают непонятные для вратарей ситуации. Рад, что я в «Витязе»

Вратарь «Витязя» Илья Ежов рассказал, как осуществлялся его переход в подмосковную команду.



«Давно было общение с клубом, звали. В этом году хотел сменить путь, команда боевая, это другой «Витязь». Знал, что здесь другие задачи и цели, плюс хотел поближе к Москве. В «Нефтехимике» меня всё устраивало, был хороший коллектив, просто не сошлись в переговорах. В «Витязе» хороший состав и коллектив, рад перейти сюда.



Слышал эти интересные слухи, что я мог оказаться в СКА, но рад, что оказался в «Витязе». В СКА бывают непонятные для вратарей ситуации, я тоже такие ситуации помню. За стенами, после хороших игр. Рад, что в «Витязе» дают шанс играть, буду стараться здесь ловить шайбу.



Кравец в моём переходе роли не сыграл, я подписал контракт до его перехода. Но я очень обрадовался, когда узнал, что он будет здесь работать. Многие ребята, которые с ним играли в ВХЛ, рассказывали о нём хорошие вещи. В плане вратарей знал, что система будет жёсткая, от обороны. Приятно, когда есть система в зоне обороны. Для «Витязя» Кравец – это хорошее приобретение», — сказал Ежов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

«После Канады в России ярче видишь минусы. Давно говорил правду Панарину» Илья Ежов говорит о проблемах нашей страны не из Америки. Его подольский «Витязь» пока лучшая команда нового сезона КХЛ.