Ежов: в СКА бывают непонятные для вратарей ситуации. Рад, что я в «Витязе»

Вратарь «Витязя» Илья Ежов рассказал, как осуществлялся его переход в подмосковную команду.
«Давно было общение с клубом, звали. В этом году хотел сменить путь, команда боевая, это другой «Витязь». Знал, что здесь другие задачи и цели, плюс хотел поближе к Москве. В «Нефтехимике» меня всё устраивало, был хороший коллектив, просто не сошлись в переговорах. В «Витязе» хороший состав и коллектив, рад перейти сюда.
Слышал эти интересные слухи, что я мог оказаться в СКА, но рад, что оказался в «Витязе». В СКА бывают непонятные для вратарей ситуации, я тоже такие ситуации помню. За стенами, после хороших игр. Рад, что в «Витязе» дают шанс играть, буду стараться здесь ловить шайбу.
Кравец в моём переходе роли не сыграл, я подписал контракт до его перехода. Но я очень обрадовался, когда узнал, что он будет здесь работать. Многие ребята, которые с ним играли в ВХЛ, рассказывали о нём хорошие вещи. В плане вратарей знал, что система будет жёсткая, от обороны. Приятно, когда есть система в зоне обороны. Для «Витязя» Кравец – это хорошее приобретение», — сказал Ежов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
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