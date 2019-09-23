Порядин: не задумываюсь о высказываниях Панарина. Это его дело

Нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Павел Порядин поделился мнением о своём удачном старте сезона и прокомментировал сравнения с Артемием Панариным.
«Я в команде уже пятый сезон и понимаю, что уже пора. То есть не та ситуация, когда пришёл в команду молодой и тренеры закрывают глаза на какие-то ошибки и недоработки. В принципе, 23 года — это уже немолодой игрок. Открываешь какие-то списки спортсменов и видишь, что там уже играют ребята, родившиеся в XXI веке. Всё-таки уже пора.
Сравнение с Панариным от Назарова? Конечно, приятно слышать такое. Наблюдаешь за такими игроками, которые мыслят нестандартно, с какой-то изюминкой, и получаешь удовольствие. С Панариным мы, может быть, в чём-то похожи, но всё равно не бывает двух одинаковых игроков.
Высказывания Панарина на политические темы? Да я особо об этом не задумываюсь. У человека своя точка зрения, и это его дело», — цитирует Порядина «Реальное время».
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