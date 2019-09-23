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Овечкин побывал в парке аттракционов, где едва не застрял на входе на батут

Овечкин побывал в парке аттракционов, где едва не застрял на входе на батут
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вместе с семьёй провёл выходной день в парке аттракционов. Российский хоккеист вместе с сыном Сергеем залезал на батуты и едва не застрял в узком входе на один из них.

В течение сезона-2018/19 Александр поднялся на новые позиции по различным статистическим показателям. Он вышел на 13-е место по числу голов в чемпионатах (658), на четвёртое место по числу голов в большинстве (247), на седьмое место по числу победных голов (107), на четвёртое место по числу бросков (5234). Овечкин стал первым игроком в истории, сумевшим забить 45 и более голов в десяти сезонах и вторым игроком, кому удалось начать карьеру с 14 сезонов с 30 и более заброшенными шайбами.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

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