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Агент Овечкина: отказали многим людям, кто хотел писать автобиографию Алекса

Агент Овечкина: отказали многим людям, кто хотел писать автобиографию Алекса
Хоккей / НХЛ 0

Дэвид Абрутин, маркетинговый агент Александра Овечкина, рассказал, когда может появится автобиография российского нападающего.

«Сейчас Алекс сосредоточен на том, чтобы быть лучшим хоккеистом в мире. Когда придет время, он подумает над тем, чем хочет заниматься по окончании карьеры. Если честно, мы отказали очень многим людям, которые хотели написать автобиографию Овечкина или снять про него документальный фильм.

Алекс на данный момент не думает об этом, а полностью погружен в хоккейные дела, хочет выиграть еще один Кубок Стэнли с «Вашингтоном» и, если представится возможность, взять олимпийское золото в составе сборной России. После завершения карьеры он уже будет думать о хоккейной школе или академии. Но пока это время не пришло», — цитирует Абрутина Sport24.

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