Гуськов: Сошников в Уфе нашёл свою команду, парень хочет показать и доказать

Заслуженный мастер спорта, эксперт «Матч ТВ» и КХЛ ТВ Александр Гуськов поделился мнением о выступлении «Салавата Юлаева» в сезоне-2019/20.



«Самое главное, что «Салават Юлаев» идёт ровно по турнирной таблице. Они хорошо начали регулярный чемпионат по сравнению с некоторыми другими топ-клубами. Нет никаких результатов-сюрпризов в отрицательном плане. Николай Цулыгин знает, что делать. Костяк у команды сохранился, новичкам нужно было просто подстроиться под схемы главного тренера. Видно, что Цулыгин ещё в прошлом сезоне нашёл общий язык с лидерами уфимцев.



Что касается уверенной и результативной игры форварда Никиты Сошникова, то здесь большую роль играет спортивное самолюбие. Да, у него не получилось в НХЛ, в основном из-за травм. Только давали шанс себя проявить – сразу травма. В Уфе у Никиты всё в порядке, он нашёл свою команду. Тренеры ему доверяют, видным профессиональное отношение к делу и характер. Многие на его месте опустили бы руки и перестали работать, но в случае с Сошниковым видно, что парень хочет показать и доказать. Он решил взяться за дело, это похвально», — сказал Гуськов «Чемпионату».

На них никто не ставил. 10 игроков, удивляющих на старте сезона КХЛ Эти ребята делают начало чемпионата ярче.