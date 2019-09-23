Тренер «Ак Барса»: будем чувствовать дыхание Зарипова, даже когда он в запасе

Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко перед матчем с «Сибирью» рассказал о перестановках в составе, возвращении Мэттью Фрэттина и задачах команды на предстоящую игру.



«Как команда сыграет без Зарипова? Лёд покажет, команда готова. Я думаю, что мы будем чувствовать его дыхание даже когда он не находится на льду. Он тренировался, всё нормально. Это нормальная ротация.



Знаем соперника, знаем, как они играют на домашнем льду, поддержка будет сумасшедшая. Готовимся к активной игре, нужно будет сыграть строго, без глупостей, без удалений, стараться выполнять игровую дисциплину. Удаления – это наша болезнь в последнее время, нужно уделять этому сумасшедшее внимание и играть без удалений, потому что их очень много. Я не беру такие удаления, как нарушение процедуры вбрасывания, с этим тяжело спорить.



Фрэттин сегодня играет с хорошими партнёрами. Изменения будут: в нападении, в четвёртой и второй линии. Это нормально. Готовимся играть и понимаем, что везде пишут про шесть побед. Мы не считаем, но прессу читаем. Нам нужно придерживаться своей игры, мы каждый матч выходим выигрывать – есть у нас такая установка», — цитирует тренера официальный сайт «Ак Барса».

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