«Барыс» подтвердил помещение Орехова и Бойда в список травмированных

Казахстанский хоккейный клуб «Барыс» поместил защитника Валерия Орехова и нападающего Дастина Бойда в список травмированных, информирует официальный сайт команды. Ранее об этом сообщил «Чемпионат»: у Орехова сломана рука, у Бойда травма верхней части тела. Нападающий Кёртис Валк выведен из списка травмированных.



В концовке матча регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Трактор» (2:0) защитник челябинского клуба Виталий Меньшиков ударил Бойда в голову, за что получил дисциплинарный штраф до конца матча. Хоккеист казахстанского клуба покинул лёд только при помощи партнёров по команде.



В послематчевом интервью Меньшиков заявил, что выполнил чистый силовой приём. СДК КХЛ дисквалифицировал челябинца на два матча.