Мёрфи: я играл во многих местах Северной Америки. Нижнекамск лучше некоторых

Нападающий хоккейного клуба «Нефтехимик» Райан Мёрфи поделился мнением о Нижнекамске, в котором базируется его команда.
«Я ничего не знал о Нижнекамске, когда подписывал контракт, и, признаться, я приятно удивлен. В городе есть четыре ресторана, в которые мы ходим по очереди. Есть хорошее итальянское место, где нас уже узнают. Город встретил нас очень дружелюбно. Поверьте, за свою карьеру я играл во многих местах Северной Америки, и Нижнекамск лучше некоторых из них. Условия для проживания отличные, уютная арена, хорошие доктора. Я приятно удивлен. Честно.
Ти Джей Гальярди раскритиковал Нижнекамск? Это мнение одного игрока. Я его слышал, но не слишком переживал из-за этого. У меня отличные впечатления от Нижнекамска», — приводит слова хоккеиста РИА «Новости».
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