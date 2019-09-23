Олег Знарок вернулся к работе со «Спартаком»
Главный тренер хоккейного клуба «Спартак» Олег Знарок возобновил тренировки с московской командой. Напомним, клуб провёл три матча выездной серии без Знарка, оставшегося в Москве для прохождения медицинского обследования после ранее перенесённой пневмонии. В отсутствие Знарка «Спартаком» руководил Харийс Витолиньш.
«Олег Знарок сегодня провёл тренировку „Спартака“ и вернулся к работе с командой», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе клуба.
«Спартак» неудачно стартовал в регулярном чемпионате сезона-2019/20. В десяти матчах клуб одержал три победы, заработав в общей сумме девять очков. Разница заброшенных и пропущенных шайб составляет 26-26.
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