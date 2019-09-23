Ларионов: «Русская пятёрка» захватила сердца людей из Северной Америки и России

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов прокомментировал игру легендарной «Русской пятёрки» из «Детройт Ред Уингз».



«Я считаю, мы многое сделали. Оставили след в сердцах людей не только в Северной Америке, но и в России, где появилось много болельщиков „Детройта“. Умный интеллектуальный хоккей притягивает людей. Та гармония на льду захватила всех. И есть ностальгия по тому, что хочется видеть в сегодняшней игре.



Если вспомнить один момент, который сразу же всплывет в памяти о том времени… Их слишком много. Но первый Кубок Стэнли, конечно. А ещё — первый матч 26 октября 1995 года в Калгари, когда мы впервые появились на льду в одном звене. Ну и парад победы в центре Детройта, где на улицы вышло более миллиона человек. Это было феноменальное зрелище. А потом все было смазано аварией Константинова. Произошли печальные вещи. Город замер после той катастрофы, был в трансе. Это отложило отпечаток на всех. Но в целом тот сезон приятно вспомнить, потому что мы играли вместе», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

30 лет назад наши хоккеисты побежали из СССР. Захотели играть в Америке А ещё денег и славы. Сколько можно было мучиться на родине?