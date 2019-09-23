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Экс-форвард «Оттавы» Пааярви может перейти в КХЛ. Он получил «предложение мечты»

Экс-форвард «Оттавы» Пааярви может перейти в КХЛ. Он получил «предложение мечты»
Хоккей / КХЛ 0

Клубы Континентальной хоккейной лиги заинтересованы в приглашении финского нападающего Магнуса Пааярви, информирует издание Hockey Sverige. 28-летний форвард покинул клуб НХЛ «Оттава Сенаторз» и ищет новую команду. Как сообщает источник издания, шведские клубы заинтересованы в Пааярви, но игрок получил «предложение мечты» от как минимум одной команды КХЛ.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19 нападающий принял участие в 80 матчах, записав на свой счёт 19 (11+8) баллов при показателе полезности "-14" и 16 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 13 с половиной минут за матч.

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