«Спартак» поднимет под своды арены свитер легендарного защитника Мигунько
Во вторник, 24 сентября, перед матчем с «Салаватом Юлаевым» под своды домашней арены «Спартака» в «Парке Легенд» будет поднят именной свитер легендарного защитника Владимира Мигунько. Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.
Мигунько дважды побеждал вместе со «Спартаком» в чемпионатах СССР (1967, 1969) и дважды поднимал над головой Кубок СССР (1970, 1971). Владимир Владимирович выступал за «Спартак» на протяжении восьми сезонов с 1965 по 1974 (с перерывом) годы.
«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Подопечные Олега Знарка набрали девять очков в 10 матчах регулярного чемпионата. В предыдущем матче московский клуб обыграл на выезде «Автомобилист» со счётом 4:2.
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