Хет-трик Романцева помог «Сибири» прервать победную серию «Ак Барса»

«Сибирь» принимала в Новосибирске «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Николая Заварухина.



Хозяева открыли счёт на 10-й минуте после того, как Даниил Романцев реализовал большинство. Гости восстановили равновесие через две минуты стараниями Кирилла Петрова. Романцев забросил вторую шайбу в концовке первого периода, а во втором игровом отрезке оформил хет-трик. На 33-й минуте преимущество хозяев укрепил Евгений Чесалин, реализовавший численный перевес. В третьем периоде гостям удалось отыграть один гол стараниями Владимира Ткачёва, отличившегося в формате «5 на 4».



«Сибирь» одержала вторую победу подряд, казанский клуб прервал серию из шести побед. 28 сентября команда Заварухина проведёт выездной матч с «Амуром», а «Ак Барс» 25-го числа встретится в Челябинске с «Трактором».

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Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.