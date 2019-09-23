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Хет-трик Романцева помог «Сибири» прервать победную серию «Ак Барса»

Хет-трик Романцева помог «Сибири» прервать победную серию «Ак Барса»
Хоккей / КХЛ 0

«Сибирь» принимала в Новосибирске «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Николая Заварухина.

Хозяева открыли счёт на 10-й минуте после того, как Даниил Романцев реализовал большинство. Гости восстановили равновесие через две минуты стараниями Кирилла Петрова. Романцев забросил вторую шайбу в концовке первого периода, а во втором игровом отрезке оформил хет-трик. На 33-й минуте преимущество хозяев укрепил Евгений Чесалин, реализовавший численный перевес. В третьем периоде гостям удалось отыграть один гол стараниями Владимира Ткачёва, отличившегося в формате «5 на 4».

«Сибирь» одержала вторую победу подряд, казанский клуб прервал серию из шести побед. 28 сентября команда Заварухина проведёт выездной матч с «Амуром», а «Ак Барс» 25-го числа встретится в Челябинске с «Трактором».

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Кажется, зрелищность лиги зависит вовсе не от ширины бортов.

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 сентября 2019, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Романцев (Руохомаа, Пуустинен) – 09:11' (5x3)   1:1 Петров (Кормье, Азеведу) – 11:15' (5x5)   2:1 Романцев (Коротков) – 17:23' (5x5)   3:1 Романцев (Йокипакка, Пельтола) – 25:39' (5x5)   4:1 Чесалин (Миловзоров, Ермаков) – 32:19' (5x4)   4:2 Ткачёв – 52:28' (5x4)
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