Заварухин: Красиков должен был пройти все команды лидеров

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал домашнюю победу над казанским «Ак Барсом» (4:2).



«Ребята молодцы, сегодня, пожалуй, мы сыграли, наверное, одну из лучших игр в этом сезоне. Хороший прессинг был, и удачно забитые голы, а также реализованное большинство и надёжная игра в обороне и вратаря.



Сегодня была такая игра, много стычек. Думаю, болельщикам игра понравилась. Конечно же вовремя забитые голы и удачно реализованные моменты принесли нам победу.



Красиков в 2017 году обыграл «Ак Барс» со счётом 4:1. Мы предупреждали его, что он сыграет в Питере и с «Ак Барсом». В принципе, он и с «Салаватом» должен был играть, чтобы все команды лидеров пройти», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Евгений Гофман.

Короли спасений. 7 вратарей КХЛ, которые тащат свои команды Без этих голкиперов их клубы могли оказаться ниже в турнирной таблице, а кто-то и вовсе не попадать в зону плей-офф.