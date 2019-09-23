Красиков: гранды? Видели сегодня мы их… Переиграли, перерубили, забили шедевры

Голкипер «Сибири» Алексей Красиков прокомментировал домашнюю победу со счётом 4:2 в матче с «Ак Барсом».



«Давно не играл, для начала нужно было поймать пару шайб, чтобы почувствовать игру. Тяжело играть с большими перерывами, но мне дали шанс, и я должен был показать, что я могу хорошо играть, приносить победы. Спасибо команде, которая пласталась, рубилась за меня, за команду. Все выполняли тренерскую установку, играли активно, хорошо. Очень много было сблокированных бросков, меня постоянно страховали. Сегодня вся команда сыграла здорово. Матч получился очень боевым, кубковым — словно в плей-офф. В нужные моменты я сделал свою работу, в нужную работу ребята выстояли в меньшинстве, половили шайбы на себя.



Меня ставят в состав против грандов — СКА и «Ак Барс»? Мне дают шанс. Вроде, победил, значит, оправдал доверие. У нас есть ещё один голкипер, который на старте чемпионата показал феноменальную игру. Так что тут нужно только через работу, доказывать, что ты ничем не хуже и тоже можешь выигрывать, даже у грандов.



В принципе, гранды — это громкое слово. Видели сегодня мы их… «Сибирь» сегодня ничуть не проиграла. Переиграли, перерубили, а какие голы — шедевры! Я бы «Ак Барс» в этой игре грандом точно не назвал. Если мы будем играть в свой хоккей, нам любая команда по силам. Они тоже из мяса и крови, те же руки и ноги — всё одинаковое, всё зависит от настроя, от общего состояния команды. Если у всех горят глаза, горит сердечко, все друг за друга, тогда без разницы, кто против нас. Три буквы у них в названии, или пять, или семь. Без разницы.



Нервничал ли я? Время нервов прошло. Нужно просто выходить и наслаждаться игрой, самоотдачей, делать свою работу. Если играть без удовольствия, всё будет через натугу, всё будет через одно место», — сказал Красиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

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