Защитник «Нефтехимика» Брынцев прокомментировал победу в матче с «Трактором»

Защитник «Нефтехимика» Александр Брынцев подвел итоги выездного матча с «Трактором» (2:1). В этой встрече он отметился победным голом.



«Положительные впечатления от игры, выиграли после серии поражений. Все друг в друга верят, поддерживаем, виноватых не ищем, выходим и играем. Три поражения на выезде? Хорошо играли, не могли забить, за хорошую игру очков не дают.



Удаления? Договорились, что не будем подводить друг друга, а играть больше в большинстве и равных составах. Отсутствие Бикмуллина сказалось? Конечно. Отсутствие любого игрока сказывается. Мой гол? Бросил и залетело. Конечно, приятно забить победный гол, любой гол приятен», — передаёт слова Брынцева корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

