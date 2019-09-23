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Защитник «Нефтехимика» Брынцев прокомментировал победу в матче с «Трактором»

Защитник «Нефтехимика» Брынцев прокомментировал победу в матче с «Трактором»
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Нефтехимика» Александр Брынцев подвел итоги выездного матча с «Трактором» (2:1). В этой встрече он отметился победным голом.

«Положительные впечатления от игры, выиграли после серии поражений. Все друг в друга верят, поддерживаем, виноватых не ищем, выходим и играем. Три поражения на выезде? Хорошо играли, не могли забить, за хорошую игру очков не дают.

Удаления? Договорились, что не будем подводить друг друга, а играть больше в большинстве и равных составах. Отсутствие Бикмуллина сказалось? Конечно. Отсутствие любого игрока сказывается. Мой гол? Бросил и залетело. Конечно, приятно забить победный гол, любой гол приятен», — передаёт слова Брынцева корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

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