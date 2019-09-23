Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Панарин тренируется в звене с Бучневичем, Кравцов — с Какко

Панарин тренируется в звене с Бучневичем, Кравцов — с Какко
Хоккей / НХЛ 0

«Нью-Йорк Рейнджерс» продолжает подготовку к предсезонному матчу с «Нью-Йорк Айлендерс», который состоится 25 сентября.

Как сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере», нападающий Артемий Панарин работает в первом звене с Микой Зибанеджадом и Павлом Бучневичем. Виталий Кравцов тренируется во второй тройке нападения с Каапо Какко и Бреттом Хауденом. Защитник Егор Рыков работает во второй тренировочной группе впервые после травмы.

В предсезонном матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:4) Панарин забросил шайбу, но при этом не смог доиграть встречу до конца из-за повреждения.

Панарин является самым высокооплачиваемым российским хоккеистом в истории НХЛ. Летом 2019 года он подписал семилетний контракт с «Рейнджерс» со среднегодовой зарплатой в размере $ 11,642 млн.

Североамериканский журналист: Панарин — электрический нападающий
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент