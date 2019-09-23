Панарин тренируется в звене с Бучневичем, Кравцов — с Какко

«Нью-Йорк Рейнджерс» продолжает подготовку к предсезонному матчу с «Нью-Йорк Айлендерс», который состоится 25 сентября.
Как сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере», нападающий Артемий Панарин работает в первом звене с Микой Зибанеджадом и Павлом Бучневичем. Виталий Кравцов тренируется во второй тройке нападения с Каапо Какко и Бреттом Хауденом. Защитник Егор Рыков работает во второй тренировочной группе впервые после травмы.
В предсезонном матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:4) Панарин забросил шайбу, но при этом не смог доиграть встречу до конца из-за повреждения.
Панарин является самым высокооплачиваемым российским хоккеистом в истории НХЛ. Летом 2019 года он подписал семилетний контракт с «Рейнджерс» со среднегодовой зарплатой в размере $ 11,642 млн.
- 23 сентября 2019
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