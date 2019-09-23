Скудра: у «Трактора» проблема с реализацией, нужно попадать по шайбе

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра подвёл итоги домашнего матча с «Нефтехимиком» (1:2).
«Поздравляю «Нефтехимик» с победой. Ребята старались, но страдает реализация моментов. Должны попадать по шайбе, забивать в пустые ворота. Не хватило где-то мастерства. Ротация? Все, кто был здоров, те и вышли. Не знаю, поправится ли кто-то к «Ак Барсу». Надеемся, может, кто-то выйдет, посмотрим завтра-послезавтра.
У нас был неплохой первый период, и в третьем моменты были, нужно было просто забивать голы. Голов мало. Бросаем, создаём, проводим время в атаке, но реализация моментов хромает. Проблемы с реализацией связаны с мастерством в первую очередь. Если мастерства не хватает, нужно голы «закапывать».
Сказывается ли на игре разный размер площадок? Нет, сказывается, что провели 8 игр за 14 дней, вот это сказывается. Адаптация к площадкам уже прошла, на это уже сильно не обращаем внимания, есть какие-то нюансы, но это не главное.
Тертышный старался, Сергиенко сыграл нормально», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
- 23 сентября 2019
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