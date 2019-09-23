СКА — ЦСКА: арбитры не засчитали гол гостей из-за помехи вратарю

СКА принимает ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который проходит в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Во втором периоде московские «армейцы» отметились заброшенной шайбой, которую судейская бригада из-за игры Кирилла Капризова в площади ворот отменила. Тренерский штаб гостей взял запрос, однако арбитры не засчитали гол после просмотра эпизода.
Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.
СКА:
Мельничук (Налимов);
Зубарев — Рундблад, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;
Зуб — Дыбленко, Кагарлицкий — Бывальцев — Карпов;
Рукавишников — Галенюк, Якупов — Коскиранта — Дергачёв;
Земчёнок, Подколзин — Кемппайнен — Барабанов, Кузьменко.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Дальбек — Робинсон, Капризов — Вей — Григоренко;
Киселевич — Марченко, Секач — Шалунов — Окулов;
Романов — Нестеров, Слепышев — Светлаков — Калинин;
Науменков, Попов — Карнаухов — Мамин.
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