СКА — ЦСКА: арбитры не засчитали гол гостей из-за помехи вратарю

СКА принимает ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который проходит в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.



Во втором периоде московские «армейцы» отметились заброшенной шайбой, которую судейская бригада из-за игры Кирилла Капризова в площади ворот отменила. Тренерский штаб гостей взял запрос, однако арбитры не засчитали гол после просмотра эпизода.

Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.



СКА:



Мельничук (Налимов);

Зубарев — Рундблад, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;

Зуб — Дыбленко, Кагарлицкий — Бывальцев — Карпов;

Рукавишников — Галенюк, Якупов — Коскиранта — Дергачёв;

Земчёнок, Подколзин — Кемппайнен — Барабанов, Кузьменко.



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Дальбек — Робинсон, Капризов — Вей — Григоренко;

Киселевич — Марченко, Секач — Шалунов — Окулов;

Романов — Нестеров, Слепышев — Светлаков — Калинин;

Науменков, Попов — Карнаухов — Мамин.