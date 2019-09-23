«Локомотив» — «Йокерит»: Свитов подрался с Лауридсеном и уложил соперника на лёд
«Локомотив» принимает в Ярославле «Йокерит» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
В концовке второго периода нападающий «железнодорожников» Александр Свитов организовал кулачной бой с защитником финского клуба Оливером Лауридсеном. По итогам драки оба хоккеиста получили по пять штрафных минут.
Посмотреть видео эпизода с дракой можно на официальном сайте КХЛ.
Хенри Иконен открыл счёт на 5-й минуте, а чуть позже Стив Мозес укрепил преимущество «шутов», отличившись в большинстве. На 18-й минуте третью шайбу в ворота хозяев отправил Брайан О’Нилл. После этого тренерский штаб «Локомотива» принил решение поменять вратаря, и вместо Александра Лазушина появился Илья Коновалов.
- 23 сентября 2019
-
21:45
-
21:32
-
21:29
-
21:26
-
21:09
-
21:02
-
20:55
-
20:54
-
20:45
-
20:39
-
20:34
-
20:17
-
20:11
-
20:05
-
19:58
-
19:57
-
19:39
-
19:19
-
19:09
-
19:01
-
18:50
-
18:44
-
18:39
-
18:21
-
18:00
-
17:49
-
17:12
-
16:45
-
16:39
-
16:16
-
15:45
-
15:15
-
14:51
-
14:36
-
14:14
Партнерский контент