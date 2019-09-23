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«Локомотив» — «Йокерит»: Свитов подрался с Лауридсеном и уложил соперника на лёд

«Локомотив» — «Йокерит»: Свитов подрался с Лауридсеном и уложил соперника на лёд
Хоккей / КХЛ 0

«Локомотив» принимает в Ярославле «Йокерит» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В концовке второго периода нападающий «железнодорожников» Александр Свитов организовал кулачной бой с защитником финского клуба Оливером Лауридсеном. По итогам драки оба хоккеиста получили по пять штрафных минут.

Посмотреть видео эпизода с дракой можно на официальном сайте КХЛ.

Хенри Иконен открыл счёт на 5-й минуте, а чуть позже Стив Мозес укрепил преимущество «шутов», отличившись в большинстве. На 18-й минуте третью шайбу в ворота хозяев отправил Брайан О’Нилл. После этого тренерский штаб «Локомотива» принил решение поменять вратаря, и вместо Александра Лазушина появился Илья Коновалов.

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