«Северсталь» забила 4 гола в большинстве. Это больше, чем за все прошлые матчи

«Северсталь» принимала в Череповце рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 6:1 в пользу команды Андрея Разина.



Четыры шайбы из шести хозяева забили в большинстве. Это больше, чем за все предыдущие матчи в сезоне. До сегодняшней встречи на счету череповецкого клуба было три гола в большинстве.

Хозяева открыли счёт на 10-й минуте стараниями Ильи Хохлова, отличившегося в большинстве. Во втором игровом отрезке преимущество хозяев укрепили Адам Лишка, реализовавший большинство, и Егор Морозов. В третьем периоде в составе череповецкого клуба точными бросками отметились Игорь Гераськин и Ансель Галимов (дважды), а у рижан гол забил Лаурис Дарзиньш.