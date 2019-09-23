«Локомотив» проиграл «Йокериту», пропустив три шайбы в первом периоде

«Локомотив» принимал в Ярославле «Йокерит» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча закончилась со счётом 4:1 в пользу гостей.



Хенри Иконен открыл счёт на 5-й минуте, а чуть позже Стив Мозес укрепил преимущество «шутов», отличившись в большинстве. На 18-й минуте третью шайбу в ворота хозяев отправил Брайан О’Нилл. После этого тренерский штаб «Локомотива» принил решение поменять вратаря — вместо Александра Лазушина появился Илья Коновалов. На последней минуте второго периода Рушан Рафиков отыграл один гол. В концовке Алекс Грант забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев.



«Локомотив» потерпел второе поражение подряд, а «Йокерит» прервал серию из трёх поражений. 25 сентября «железнодорожники» сыграют с рижским «Динамо», а финский клуб в этот же день примет ЦСКА.

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.