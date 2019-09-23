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«Локомотив» проиграл «Йокериту», пропустив три шайбы в первом периоде

«Локомотив» проиграл «Йокериту», пропустив три шайбы в первом периоде
Хоккей / КХЛ 0

«Локомотив» принимал в Ярославле «Йокерит» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча закончилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Хенри Иконен открыл счёт на 5-й минуте, а чуть позже Стив Мозес укрепил преимущество «шутов», отличившись в большинстве. На 18-й минуте третью шайбу в ворота хозяев отправил Брайан О’Нилл. После этого тренерский штаб «Локомотива» принил решение поменять вратаря — вместо Александра Лазушина появился Илья Коновалов. На последней минуте второго периода Рушан Рафиков отыграл один гол. В концовке Алекс Грант забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев.

«Локомотив» потерпел второе поражение подряд, а «Йокерит» прервал серию из трёх поражений. 25 сентября «железнодорожники» сыграют с рижским «Динамо», а финский клуб в этот же день примет ЦСКА.

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 сентября 2019, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 4
Йокерит
Хельсинки
0:1 Иконен (Лепистё, Норман) – 04:07' (5x5)   0:2 Мозес (Хаапала, Лехтонен) – 10:31' (5x4)   0:3 О'Нилл (Иконен) – 17:52' (5x5)   1:3 Рафиков (Да Коста, Ратти) – 39:27' (5x5)   1:4 Грант (Хаапала) – 58:03' (en)
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