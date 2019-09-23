Марьямяки: Контиола неплохо выступил против бывшего клуба

Главный Тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки поделился мнением о домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Локомотивом» (4:1).
«У нас был тяжёлый период, мы проиграли три матча подряд. Хорошо подготовились к сегодняшней встрече. Ключевыми были первые 20 минут, но мне понравилось, как мы играли, и после этого, даже несмотря на пропущенную шайбу.
Ниеми сегодня здорово сыграл. Также отмечу, что Контиола против своего бывшего клуба тоже выступил неплохо.
У нас впереди ещё много работы и много проблем. Нам пока не удаётся найти свою игру, отсюда такая нестабильность», — приводит слова Марьямяки корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.
«Локомотив» потерпел второе поражение подряд, а «Йокерит» прервал серию из трёх поражений. 25 сентября «железнодорожники» сыграют с рижским «Динамо», а финский клуб в этот же день примет ЦСКА.
- 23 сентября 2019
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