Мактавиш: бой Свитова завёл «Локомотив», но мы продолжаем искать свою игру

Главный тренер «Локомотива» Крэйг Мактавиш поделился мнением о домашнем матче с «Йокеритом» (1:4).



«Первый период сегодня был очень слабый. «Йокерит» играл агрессивно, и в ситуациях, когда нам забивали, мы были просто наблюдателями и ничего не могли сделать. Второй период был лучше, мы играли так, как должны были начать первый. Бой Свитова завёл команду, удалось забить, но в третьем периоде не получилось ничего создать, чтобы поддержать это настроение.



Продолжаем искать свою игру. Когда ничего не получается, я не хотел бы показывать на кого-то пальцем. Мы команда, и значит, все работаем недостаточно для победы», — передаёт слова Крэйга Мактавиша корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.

Канадский тренер разваливает «Локомотив». Сколько его ещё будут терпеть? Крэйг Мактавиш уступил даже Лаури Марьямяки, чей «Йокерит» тоже не блещет.