Мактавиш: бой Свитова завёл «Локомотив», но мы продолжаем искать свою игру
Главный тренер «Локомотива» Крэйг Мактавиш поделился мнением о домашнем матче с «Йокеритом» (1:4).
«Первый период сегодня был очень слабый. «Йокерит» играл агрессивно, и в ситуациях, когда нам забивали, мы были просто наблюдателями и ничего не могли сделать. Второй период был лучше, мы играли так, как должны были начать первый. Бой Свитова завёл команду, удалось забить, но в третьем периоде не получилось ничего создать, чтобы поддержать это настроение.
Продолжаем искать свою игру. Когда ничего не получается, я не хотел бы показывать на кого-то пальцем. Мы команда, и значит, все работаем недостаточно для победы», — передаёт слова Крэйга Мактавиша корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.
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- 23 сентября 2019
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