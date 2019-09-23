Никитин: игроки ЦСКА наделали глупостей в концовке матча со СКА
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги выездного матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (3:2 Б).
«Похожие игры, тяжёлые. В конце глупостей наделали, но ребята — молодчики: сражались, терпели. Играли с хорошей командой, победой довольны.
Не готов ответить, какой матч больше понравился — первый или второй. И в первом были хорошие моменты, и сейчас. Оба матча достойные. В первом матче реализовали моменты — это плюс, сегодня много моментов нейтрализовали, и это тоже плюс. Сегодня у ребят было больше моментов в атаке по сравнению с первым матчем. Может, уже более адаптированными были к такой площадке по сравнению с первой игрой», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Голы Ткачёва – лучшее, что сейчас есть у СКА. Это уровень НХЛ
Первую шайбу положил как рукой в девятку, а во второй удивил финтами. Но СКА это не помогло сломить ЦСКА.
- 23 сентября 2019
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