Никитин: игроки ЦСКА наделали глупостей в концовке матча со СКА

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги выездного матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (3:2 Б).



«Похожие игры, тяжёлые. В конце глупостей наделали, но ребята — молодчики: сражались, терпели. Играли с хорошей командой, победой довольны.

Не готов ответить, какой матч больше понравился — первый или второй. И в первом были хорошие моменты, и сейчас. Оба матча достойные. В первом матче реализовали моменты — это плюс, сегодня много моментов нейтрализовали, и это тоже плюс. Сегодня у ребят было больше моментов в атаке по сравнению с первым матчем. Может, уже более адаптированными были к такой площадке по сравнению с первой игрой», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.