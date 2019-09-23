Окулов: ЦСКА не должен был доводить матч со СКА до овертайма и буллитов

Нападающий ЦСКА Константин Окулов прокомментировал победу со счётом 3:2 Б в матче со СКА.
«Весёлая игра получилась — и голы забили, и буллиты болельщики посмотрели, и меньшинство ребята хорошо отыграли в овертайме. Хорошая победа — интересная и для команды и для болельщиков. В первом периоде были моменты, которые мы провалили — много потерь. Потом исправились, сыграли проще, потери прекратились, шайба стала чаще доходить до зоны атаки, где мы могли показать свою игру.
Не думаю, что вчерашний матч с «Витязем» помешал СКА. Они хорошо выглядели. Просто мы выполнили тренерское задание и проявили характер. Это был залог успеха. Надо было реализовывать свои моменты в третьем периоде и не доводить до овертайма и буллитов. В Питере всегда игры с накалом — болельщики подгоняют. Мы испытываем большие эмоции от «армейского» дерби. Впереди ещё четыре матча — самое интересное», — передаёт слова Окулова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 23 сентября 2019
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