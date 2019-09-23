Ткачёв — о своей простуде: доктора справились, вышел на ЦСКА играть на 100%

Нападающий СКА Владимир Ткачёв подвёл итоги домашнего матча с ЦСКА (2:3 Б), в котором ему удалось отметиться дублем.



«Второй матч за два дня не сказался, мы вышли физически готовыми, нормально отыграли. После прошлой игры с ЦСКА серьёзно поговорили, изменили картинку игры, стали больше подключаться к атакам, помогать друг другу. С каждой игрой будем работать, думаю, всё получится.



Конечно, «пять на три» в концовке, надо было реализовывать, такие моменты в таких играх нечасто бывают. Будем работать и нарабатывать игру. К тренерскому штабу вопрос, будут ли на тренировках уделять особое внимание буллитам. Как они скажут, так и будем работать. Работал ли я на тренировках над буллитами? Было дело, да.



Я играл простывшим? Доктора справились, помогли мне в этом. Я вышел играть на все 100%», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Голы Ткачёва – лучшее, что сейчас есть у СКА. Это уровень НХЛ Первую шайбу положил как рукой в девятку, а во второй удивил финтами. Но СКА это не помогло сломить ЦСКА.