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Ткачёв — о своей простуде: доктора справились, вышел на ЦСКА играть на 100%

Ткачёв — о своей простуде: доктора справились, вышел на ЦСКА играть на 100%
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий СКА Владимир Ткачёв подвёл итоги домашнего матча с ЦСКА (2:3 Б), в котором ему удалось отметиться дублем.

«Второй матч за два дня не сказался, мы вышли физически готовыми, нормально отыграли. После прошлой игры с ЦСКА серьёзно поговорили, изменили картинку игры, стали больше подключаться к атакам, помогать друг другу. С каждой игрой будем работать, думаю, всё получится.

Конечно, «пять на три» в концовке, надо было реализовывать, такие моменты в таких играх нечасто бывают. Будем работать и нарабатывать игру. К тренерскому штабу вопрос, будут ли на тренировках уделять особое внимание буллитам. Как они скажут, так и будем работать. Работал ли я на тренировках над буллитами? Было дело, да.

Я играл простывшим? Доктора справились, помогли мне в этом. Я вышел играть на все 100%», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Голы Ткачёва – лучшее, что сейчас есть у СКА. Это уровень НХЛ
Первую шайбу положил как рукой в девятку, а во второй удивил финтами. Но СКА это не помогло сломить ЦСКА.
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