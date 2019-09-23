Ткачёв — о своей простуде: доктора справились, вышел на ЦСКА играть на 100%

Нападающий СКА Владимир Ткачёв подвёл итоги домашнего матча с ЦСКА (2:3 Б), в котором ему удалось отметиться дублем.
«Второй матч за два дня не сказался, мы вышли физически готовыми, нормально отыграли. После прошлой игры с ЦСКА серьёзно поговорили, изменили картинку игры, стали больше подключаться к атакам, помогать друг другу. С каждой игрой будем работать, думаю, всё получится.
Конечно, «пять на три» в концовке, надо было реализовывать, такие моменты в таких играх нечасто бывают. Будем работать и нарабатывать игру. К тренерскому штабу вопрос, будут ли на тренировках уделять особое внимание буллитам. Как они скажут, так и будем работать. Работал ли я на тренировках над буллитами? Было дело, да.
Я играл простывшим? Доктора справились, помогли мне в этом. Я вышел играть на все 100%», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 23 сентября 2019
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