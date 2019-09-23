Григоренко: может, после незабитого буллита у Ткачёва появится комплекс Сорокина

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко поделился мнением о матче со СКА (3:2 Б).



«За удаления в концовке партнёров не ругали. Такое бывает, ничего страшного. На то мы и команда, чтобы выручать друг друга. Мы заслужили эту победу — выстояли в меньшинстве и выиграли по буллитам. Проявили самоотверженность, хорошо сыграли, а Сорокин сделал свои сейвы. Это командная заслуга.



По сравнению с первым матчем со СКА, было больше бросков, больше моментов. Болельщикам было интереснее. Встречались две равные команды, поэтому получилась такая игра. Хорошо сыграли в третьем периоде, потому что физически готовы, а у СКА был матч вчера, может, это сказалось. Жалко, что не забили в концовке.



Не знаю, есть ли «комплекс Сорокина» у Ткачёва. В первом матче он не забил. Сейчас сделал дубль, но не реализовал буллит. Может, теперь у него комплекс появится?» — передаёт слова Григоренко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Голы Ткачёва – лучшее, что сейчас есть у СКА. Это уровень НХЛ Первую шайбу положил как рукой в девятку, а во второй удивил финтами. Но СКА это не помогло сломить ЦСКА.