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Нападающий Василий Глотов подписал двусторонний контракт со СКА

Нападающий Василий Глотов подписал двусторонний контракт со СКА
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Василий Глотов подписал двусторонний контракт со СКА сроком на один год, сообщает в своём «инстаграме» хоккейное агентство Winners.

Ранее 22-летний хоккеист выступал за команду «СКА-Серебряные Львы» в Молодёжной хоккейной лиге, а затем перебрался за океан покорять юниорские лиги, где в каждом из сезонов набирал более 40 очков.

В прошедшем сезоне Глотов защищал цвета «Цинциннати» в Хоккейной лиге Восточного побережья. Он провёл 68 матчей в регулярном чемпионате, отметившись 19 заброшенными шайбами и 31 результативной передачей при показателе полезности «+15» и 14 минутах штрафного времени. В плей-офф Глотов набрал 4 (2+2) очка в 11 матчах с показателем полезности «+5».

Глотов выступал в Северной Америке с сезона-2016/17.

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