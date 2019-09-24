Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

23 сентября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось пять матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги
«Сибирь» обыграла «Ак Барс» со счётом 4:2 и прервала победную серию соперника из шести матчей.
«Трактор» уступил «Нефтехимику» со счётом 1:2 и потерпел второе поражение подряд.
«Северсталь» разгромила рижское «Динамо» — 6:1. Команда Андрея Разина забила четыре гола в большинстве.
«Локомотив» проиграл «Йокериту» со счётом 1:4, пропустив три шайбы в первом периоде.
ЦСКА одолел в сери буллитов СКА — 3:2. Команда Игоря Никитина одержала четвёртую победу подряд.
Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.
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