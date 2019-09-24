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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

23 сентября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось пять матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги

«Сибирь» обыграла «Ак Барс» со счётом 4:2 и прервала победную серию соперника из шести матчей.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 сентября 2019, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Романцев (Руохомаа, Пуустинен) – 09:11' (5x3)   1:1 Петров (Кормье, Азеведу) – 11:15' (5x5)   2:1 Романцев (Коротков) – 17:23' (5x5)   3:1 Романцев (Йокипакка, Пельтола) – 25:39' (5x5)   4:1 Чесалин (Миловзоров, Ермаков) – 32:19' (5x4)   4:2 Ткачёв (Фисенко, Яруллин) – 52:28' (5x4)

«Трактор» уступил «Нефтехимику» со счётом 1:2 и потерпел второе поражение подряд.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 сентября 2019, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Уайт (Митчелл, Мёрфи) – 14:10' (5x4)   1:1 Попов (Карпухин, Косов) – 24:17' (5x4)   1:2 Брынцев (Фазлеев) – 49:54' (5x5)

«Северсталь» разгромила рижское «Динамо» — 6:1. Команда Андрея Разина забила четыре гола в большинстве.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 сентября 2019, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
6 : 1
Динамо Р
Рига
1:0 Хохлов (Якимов, Марковин) – 09:55' (5x4)   2:0 Лишка (Кодола, Хохлов) – 20:44' (5x4)   3:0 Морозов (Рогов, Марковин) – 31:04' (5x5)   4:0 Гераськин (Трубачёв, Вовченко) – 51:25' (5x4)   5:0 Галимов (Алексеев, Николишин) – 54:23' (5x4)   5:1 Дарзиньш (Берглунд, Редлихс М.) – 56:20' (5x5)   6:1 Галимов (Алексеев) – 56:32' (4x4)

«Локомотив» проиграл «Йокериту» со счётом 1:4, пропустив три шайбы в первом периоде.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 сентября 2019, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 4
Йокерит
Хельсинки
0:1 Иконен (Лепистё, Норман) – 04:07' (5x5)   0:2 Мозес (Хаапала, Лехтонен) – 10:31' (5x4)   0:3 О'Нилл (Иконен) – 17:52' (5x5)   1:3 Рафиков (Да Коста, Ратти) – 39:27' (5x5)   1:4 Грант (Хаапала) – 58:03' (en)

ЦСКА одолел в сери буллитов СКА — 3:2. Команда Игоря Никитина одержала четвёртую победу подряд.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 сентября 2019, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Б
ЦСКА
Москва
0:1 Шалунов (Робинсон, Окулов) – 08:24' (5x5)   1:1 Ткачёв (Зуб, Плотников) – 10:46' (5x5)   1:2 Шалунов (Окулов, Робинсон) – 25:31' (5x4)   2:2 Ткачёв (Лехтеря) – 34:55' (5x4)   2:3 Вей – 65:00' ( ПБ)

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.

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