Разин: нужно, чтобы у команды всегда была уверенность, а не тряслись ручки

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился эмоциями после домашнего матча с рижским «Динамо» (6:1).



«Мы сегодня сыграли хорошо. Долго работали над большинством, искали людей. Сегодня прорвало. За девять предыдущих матчей не забили столько в большинстве, сколько сегодня за одну встречу. Дисциплина, игра в большинстве решили сегодня исход матча.



У нас в сезоне две чистых победы: одна со счетом 5:1, другая — 6:1. Команда молодая. Если получается, то получается у всех. Хотелось бы, чтобы как можно чаще получалось у всех. Чтобы уверенность была в каждой игре, а не тряслись ручки. У Шулака, скорее всего, перелом носа, я думаю, ничего страшного», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.

«Северсталь» забила 4 гола в большинстве. Это больше, чем за все прошлые матчи