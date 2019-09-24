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Разин: нужно, чтобы у команды всегда была уверенность, а не тряслись ручки

Разин: нужно, чтобы у команды всегда была уверенность, а не тряслись ручки
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился эмоциями после домашнего матча с рижским «Динамо» (6:1).

«Мы сегодня сыграли хорошо. Долго работали над большинством, искали людей. Сегодня прорвало. За девять предыдущих матчей не забили столько в большинстве, сколько сегодня за одну встречу. Дисциплина, игра в большинстве решили сегодня исход матча.

У нас в сезоне две чистых победы: одна со счетом 5:1, другая — 6:1. Команда молодая. Если получается, то получается у всех. Хотелось бы, чтобы как можно чаще получалось у всех. Чтобы уверенность была в каждой игре, а не тряслись ручки. У Шулака, скорее всего, перелом носа, я думаю, ничего страшного», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.

«Северсталь» забила 4 гола в большинстве. Это больше, чем за все прошлые матчи
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