Разин: нужно, чтобы у команды всегда была уверенность, а не тряслись ручки
Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился эмоциями после домашнего матча с рижским «Динамо» (6:1).
«Мы сегодня сыграли хорошо. Долго работали над большинством, искали людей. Сегодня прорвало. За девять предыдущих матчей не забили столько в большинстве, сколько сегодня за одну встречу. Дисциплина, игра в большинстве решили сегодня исход матча.
У нас в сезоне две чистых победы: одна со счетом 5:1, другая — 6:1. Команда молодая. Если получается, то получается у всех. Хотелось бы, чтобы как можно чаще получалось у всех. Чтобы уверенность была в каждой игре, а не тряслись ручки. У Шулака, скорее всего, перелом носа, я думаю, ничего страшного», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.
«Северсталь» забила 4 гола в большинстве. Это больше, чем за все прошлые матчи
- 24 сентября 2019
-
00:48
-
00:28
-
00:00
- 23 сентября 2019
-
23:34
-
23:24
-
23:18
-
23:10
-
23:08
-
22:58
-
22:55
-
22:52
-
22:48
-
22:44
-
22:32
-
22:26
-
22:07
-
21:45
-
21:32
-
21:29
-
21:26
-
21:09
-
21:02
-
20:55
-
20:54
-
20:45
-
20:39
-
20:34
-
20:17
-
20:11
-
20:05
-
19:58
-
19:57
-
19:39
-
19:19
-
19:09
Партнерский контент