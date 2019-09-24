Менеджер «Тампы»: с нетерпением ждём возвращения Пойнта

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен Брисбуа прокомментировал новый контракт с нападающим Брейденом Пойнтом. Пойнт подписал контракт с «Тампой» с зарплатой $ 6,75 млн в год.
«Мы очень рады подписать новый контракт с Брейденом. Это настоящий профессионал, это командный игрок, для которого успех команды превыше личных целей. Он с каждым днём становится все более сильным игроком. Такой подход к работе делает его незаменимым партнёром и игроком, на арене и на встречах со спонсорами.
Мы с нетерпением ждём возвращения Брейдена и воссоединения с партнерами в ближайшее время», — приводит слова Брисбуа пресс-служба НХЛ.
В прошлом сезоне Пойнт набрал 92 (41+51) очка при показателе полезности «+27» в 79 матчах. В 4 играх плей-офф он забросил 1 шайбу.
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