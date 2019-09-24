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Свечников завершил голом красивую комбинацию «Детройта» в большинстве

Свечников завершил голом красивую комбинацию «Детройта» в большинстве
Хоккей / НХЛ 0

«Детройт Ред Уингз» сравнял счёт в контрольном матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:2). Российский нападающий Евгений Свечников в начале третьего периода реализовал большинство. Это его первый гол в этой предсезонке.

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Детройт Ред Уингз».

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