Свечников завершил голом красивую комбинацию «Детройта» в большинстве

«Детройт Ред Уингз» сравнял счёт в контрольном матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:2). Российский нападающий Евгений Свечников в начале третьего периода реализовал большинство. Это его первый гол в этой предсезонке.

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Детройт Ред Уингз».