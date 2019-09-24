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Коршков отметился дебютным голом за «Торонто»

Коршков отметился дебютным голом за «Торонто»
Хоккей / НХЛ 0

«Торонто Мэйпл Лифс» открыл счёт в контрольном матче против «Монреаль Канадиенс». В начале второго периода шайбу забросил российский нападающий Егор Коршков. Для 23-летнего россиянина, перебравшегося в НХЛ в мае этого года, это первая заброшенная шайба за «Мэйпл Лифс».

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Торонто Мэйпл Лифс».

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