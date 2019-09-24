Дубль Коршкова принёс «Торонто» победу в предсезонном матче с «Монреалем»

«Торонто Мэйпл Лифс» победил «Монреаль Канадиенс» в предсезонном матче НХЛ. Встреча состоялась на арене «Белл-центр» в Монреале и завершилась со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) в пользу гостей.

Главным героем встречи стал нападающий «Мэйпл Лифс» Егор Коршков. Россиянин провёл на льду 15 минут 40 секунд, отметился дублем и заработал показатель полезности «+2». Ещё одну шайбу в составе победителей забросил форвард Даррен Арчибальд.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В сезоне-2018/19 Коршков провёл 19 матчей в регулярном чемпионате КХЛ в составе «Локомотива» и набрал 5 (2+3) очков. В девяти играх плей-офф россиянин записал на свой счёт три результативные передачи. Всего в КХЛ провёл 172 матча (все — в составе «железнодорожников»), забросил 24 шайбы и отдал 41 голевую передачу.

В 2016 году Коршков защищал цвета молодёжной сборной России на чемпионате мира в Хельсинки. Он стал обладателем серебряной медали и набрал 8 (2+6) очков в семи играх турнира.

Коршков выбран «Торонто» на драфте-2016 под 31-м номером.