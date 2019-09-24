Галимов: у «Северстали» появилась уверенность, и пошли голы

Нападающий «Северстали» Ансель Галимов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с рижским «Динамо» (6:1). В этой встрече форвард оформил дубль.
«Хороший матч, спасибо «Динамо», интрига держалась до последних минут. Поверили в победу, когда прозвучала финальная сирена.
Согласен ли я с тем, что нас прорвало? Думаю, нет. Мы просто реализовали те моменты, которые не реализовывали до этого. Появилась уверенность, и пошли голы. Что мешало раньше? Знаете, когда делаешь по 72 броска за игру, а результата нет, это эмоционально влияет. А так получилось, что мы с первого большинства забили гол, и так оно пошло-пошло», — приводит слова Галимова пресс-служба КХЛ.
«Северсталь» прервала серию из трёх поражений, а подопечные Гиртса Анкипанса проиграли в третий раз подряд. 26 сентября «Северсталь» встретится в Череповце с минским «Динамо», а рижане 25-го сыграют в Ярославле с «Локомотивом».
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