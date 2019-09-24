Рогов: «Северстали» должно было когда-то повезти, и этот день настал

Защитник «Северстали» Иван Рогов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с рижским «Динамо» (6:1). В этой встрече хоккеист отметился результативной передачей, набрав своё первое очко в лиге.

«Мы много забивали в большинстве. Думаю, начали работать схемы, которые мы отрабатываем на тренировках бешеное количество раз. Ну и без доли везения не обошлось. Должно было когда-то повезти, и этот день настал.

Приятно, что набрал первое очко в КХЛ. Играл от простого – отдал пас, а Егор Морозов какой гол сотворил – красавчик. Вышли с приподнятым настроением? Мы на всё игры выходили с таким настроением, просто сегодня всё сложилось», — приводит слова Рогова пресс-служба лиги.