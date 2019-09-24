Рогов: «Северстали» должно было когда-то повезти, и этот день настал
Защитник «Северстали» Иван Рогов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с рижским «Динамо» (6:1). В этой встрече хоккеист отметился результативной передачей, набрав своё первое очко в лиге.
«Мы много забивали в большинстве. Думаю, начали работать схемы, которые мы отрабатываем на тренировках бешеное количество раз. Ну и без доли везения не обошлось. Должно было когда-то повезти, и этот день настал.
Приятно, что набрал первое очко в КХЛ. Играл от простого – отдал пас, а Егор Морозов какой гол сотворил – красавчик. Вышли с приподнятым настроением? Мы на всё игры выходили с таким настроением, просто сегодня всё сложилось», — приводит слова Рогова пресс-служба лиги.
Галимов: у «Северстали» появилась уверенность, и пошли голы
- 24 сентября 2019
-
08:44
-
07:50
-
07:45
-
06:48
-
06:14
-
05:24
-
05:08
-
04:57
-
04:24
-
04:18
-
02:02
-
00:48
-
00:28
-
00:00
- 23 сентября 2019
-
23:34
-
23:24
-
23:18
-
23:10
-
23:08
-
22:58
-
22:55
-
22:52
-
22:48
-
22:44
-
22:32
-
22:26
-
22:07
-
21:45
-
21:32
-
21:29
-
21:26
-
21:09
-
21:02
-
20:55
-
20:54
Партнерский контент