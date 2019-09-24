Фетисов — о «Русской пятёрке»: главное — это люди. Такие истории меняют мир

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о премьерном показе фильма «Русская пятёрка».
«Этот фильм показал, чего стоит результат. Неважно, где это происходит — в Америке, в России, где угодно. Спорт — это то, что объединяет. И то, что в Америке из всего документального кино именно у этого фильма были самые большие сборы, говорит о том, что главное — это люди. Такие истории меняют мир. Спасибо создателям и всем, кто в этом участвовал.
Но мы слишком большую цену заплатили за этот Кубок Стэнли — здоровье Владимира Константинова, которого я считаю своим младшим братом… Водитель лимузина с фамилией Гнида, польских корней, вёз нас со скоростью 160 километров в час, о чём его никто не просил. Но никогда не забуду тысячи людей, которые собрались на месте трагедии и молились за выздоровление Володи и Серёжи», — цитирует Фетисова пресс-служба НХЛ.
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