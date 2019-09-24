Фёдоров рассказал, как Могильный сообщил ему о побеге в США

Легендарный нападающий Сергей Фёдоров рассказал, как партнёр по сборной СССР Александр Могильный сообщил ему о побеге в США. Это произошло в 1989 году, после завершения чемпионата мира в Швеции.
«Мы с Могильным жили в одной комнате. И за пару дней до побега он, наверное, расслабился и вдруг сказал: „Я поеду в Баффало. Поехали со мной“. Я, помню, спросил: „А это где?“. Вообще не понял до конца, о чём речь, и на этом разговор был окончен. А через два дня все праздновали победу на ЧМ-1989, а я его проводил», — цитирует Фёдорова пресс-служба НХЛ.
Могильный оказался в США в мае 1989 года, бежав из сборной СССР после завершения чемпионата мира в Швеции. Могильный во многом стал первопроходцем и первой русской хоккейной звездой в НХЛ. В 1992 году он стал первым русским игроком, приглашённым на Матч звёзд НХЛ. В сезоне-1992/93 первым из русских стал лучшим снайпером лиги, забросив 76 шайб. В 1993 году — первым русским капитаном клуба НХЛ.
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