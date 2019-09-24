Фетисов: Боумэн три месяца каждый день приходил в госпиталь к Константинову

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал главный недостаток фильма «Русская пятёрка». Прославленный хоккеист рассказал, что в фильм не вошёл момент, как бывший главный тренер «Детройт Ред Уингз» Скотти Боумэн навещал в госпитале Владимира Константинова и Сергея Мнацаканова.
«В американском стиле попытались раскрыть русскую душу. Что-то получилось, что-то нет. У Боумэна было много человечности. Этого в фильме не показали. Человек, у которого было столько Кубков Стэнли, которого в Баффало ждала большая семья, вернулся в Детройт и три месяца каждый божий день приходил в госпиталь и сидел у кроватей Володи и Сережи.
Каждый, повторяю, божий день. Вдумайтесь в эту человечность. И это при том, что все, в том числе и мы, к тому времени уже уехали. Джимми Девеллано — крутой парень, под американское кино подошёл. Но то, что этот поступок Боумэна не вошёл в фильм, считаю большим его упущением. Потому что в итоге побеждает — человечность», — цитирует Фетисова пресс-служба НХЛ.
Карьера Константинова, получившего за океаном прозвище Владиатор, прервалась 13 июня 1997 года, когда лимузин, в котором ехали хоккеисты, на большой скорости врезался в дерево. Водитель автомобиля Ричард Гнайда не имел действующих прав: его лицензия на управление машиной была недействительна из-за вождения в нетрезвом виде. Фетисов, ехавший в том же автомобиле, получил незначительные травмы и смог продолжить играть в следующем сезоне, а Константинов и массажист «Детройта» Мнацаканов провели несколько недель в коме. После полученных травм Константинов завершил карьеру и долгое время не мог самостоятельно передвигаться.
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