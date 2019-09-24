Брейден Пойнт не поможет «Тампе» на старте сезона НХЛ

Генеральный менеджер «Тампы» Жюльен БрисБуа, комментируя подписание нового контракта с центральным нападающим Брейденом Пойнтом, сообщил, что игрок пропустит старт сезона.
23-летний канадец весной перенёс операцию на бедре и должен полностью восстановиться к концу октября. По словам Брисбуа, у команды нет никаких опасений по поводу этой травмы, Пойнт уже тренировался на льду в течение нескольких недель.
В минувшем сезоне 23-летний Пойнт стал третьим бомбардиром «Тампы» в регулярке, набрав 92 (41+51) очка в 79 матчах. В четырёх матчах плей-офф канадский форвард отметился одной заброшенной шайбой.
Вчера, 23 сентября, Брейден продлил контракт с «Тампой» на три сезона. По условиям договора, Пойнт заработает $ 20,25 млн. Среднегодовая зарплата игрока, находившегося в статусе свободного агента, составит $ 6,75 млн.
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