«Амур» и «Адмирал» объявили составы на первое дальневосточное дерби сезона

Стали известны составы хабаровского «Амура» и владивостокского «Адмирала» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча в Хабаровске состоится сегодня, 24 сентября, начало матча — в 12:00 мск. Команды впервые встретятся в этом сезоне.
«Амур»:
Лангхамер (Аликин);
Витасек — Йордан, Г. Зогорна — Файзуллин — Т. Зогорна;
Васильев — Кондратьев, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Лазарев;
Турбин — Камалов, Капитуров — Горшков — Руденков;
Александров, Железков — Язьков— Кацуба.
«Адмирал»:
Красоткин (Олкинуора);
Альмквист – Лалонд, Вихарев – Юнг – Бакош;
Мищенко – Козловский, Ломако – Петров – Бутузов;
Бобряшов – Дьяков, Глазачев – Мерескин – Воронин;
Островский – Ибатуллин, Лисин – В. Стрельцов – Зайцев.
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