«Амур» и «Адмирал» объявили составы на первое дальневосточное дерби сезона

Стали известны составы хабаровского «Амура» и владивостокского «Адмирала» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча в Хабаровске состоится сегодня, 24 сентября, начало матча — в 12:00 мск. Команды впервые встретятся в этом сезоне.

«Амур»:



Лангхамер (Аликин);

Витасек — Йордан, Г. Зогорна — Файзуллин — Т. Зогорна;

Васильев — Кондратьев, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Лазарев;

Турбин — Камалов, Капитуров — Горшков — Руденков;

Александров, Железков — Язьков— Кацуба.

«Адмирал»:

Красоткин (Олкинуора);

Альмквист – Лалонд, Вихарев – Юнг – Бакош;

Мищенко – Козловский, Ломако – Петров – Бутузов;

Бобряшов – Дьяков, Глазачев – Мерескин – Воронин;

Островский – Ибатуллин, Лисин – В. Стрельцов – Зайцев.