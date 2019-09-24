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«Амур» и «Адмирал» объявили составы на первое дальневосточное дерби сезона

«Амур» и «Адмирал» объявили составы на первое дальневосточное дерби сезона
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы хабаровского «Амура» и владивостокского «Адмирала» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча в Хабаровске состоится сегодня, 24 сентября, начало матча — в 12:00 мск. Команды впервые встретятся в этом сезоне.

«Амур»:

Лангхамер (Аликин);
Витасек — Йордан, Г. Зогорна — Файзуллин — Т. Зогорна;
Васильев — Кондратьев, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Лазарев;
Турбин — Камалов, Капитуров — Горшков — Руденков;
Александров, Железков — Язьков— Кацуба.

«Адмирал»:

Красоткин (Олкинуора);
Альмквист – Лалонд, Вихарев – Юнг – Бакош;
Мищенко – Козловский, Ломако – Петров – Бутузов;
Бобряшов – Дьяков, Глазачев – Мерескин – Воронин;
Островский – Ибатуллин, Лисин – В. Стрельцов – Зайцев.

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