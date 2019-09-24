Диц и Валк вошли в состав «Барыса» на выездное турне
Тренерский штаб «Барыса» объявил список игроков, которые отправятся в выездное турне команды в регулярном чемпионате КХЛ. В ходе поездки «Барыс» проведёт два матча в Магнитогорске и Челябинске. С «Металлургом» команда Андрея Скабелки сыграет 25 сентября, а с «Трактором» 27 сентября.
Вратари: Хенрик Карлссон, Эдвард Паскуаль, Кирилл Стрия.
Защитники: Джесси Блэкер, Даррен Диц, Никита Клещенко, Алексей Маклюков, Леонид Метальников, Кирилл Полохов, Максим Семёнов, Егор Шалапов.
Нападающие: Алихан Асетов, Кёртис Валк, Никита Михайлис, Батырлан Муратов, Корбэн Найт, Ииро Пакаринен, Кирилл Панюков, Егор Петухов, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Эрик Тангрэйди, Адам Хелука, Дмитрий Шевченко, Аркадий Шестаков.
«Барыс» поместит Бойда и Орехова в список травмированных, Диц вернётся в строй
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