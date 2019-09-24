Диц и Валк вошли в состав «Барыса» на выездное турне

Тренерский штаб «Барыса» объявил список игроков, которые отправятся в выездное турне команды в регулярном чемпионате КХЛ. В ходе поездки «Барыс» проведёт два матча в Магнитогорске и Челябинске. С «Металлургом» команда Андрея Скабелки сыграет 25 сентября, а с «Трактором» 27 сентября.

Вратари: Хенрик Карлссон, Эдвард Паскуаль, Кирилл Стрия.

Защитники: Джесси Блэкер, Даррен Диц, Никита Клещенко, Алексей Маклюков, Леонид Метальников, Кирилл Полохов, Максим Семёнов, Егор Шалапов.

Нападающие: Алихан Асетов, Кёртис Валк, Никита Михайлис, Батырлан Муратов, Корбэн Найт, Ииро Пакаринен, Кирилл Панюков, Егор Петухов, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Эрик Тангрэйди, Адам Хелука, Дмитрий Шевченко, Аркадий Шестаков.