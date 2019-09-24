Трунёв заключил пробный контракт с «Трактором», Потехин вернулся в «Магнитку»
Российский нападающий Максим Трунёв заключил пробный контракт с «Трактором», информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
28-летний Трунёв в минувшем сезоне провёл 36 матчей за «Спартак» и набрал 11 (2+9) очков.
«Куньлунь Ред Стар» расторг контракт с Богданом Потехиным. Форвард заключил двусторонний однолетний контракт с магнитогорским «Металлургом», в составе которого дебютировал в КХЛ.
Минувший сезон 27-летний форвард начинал в «Амуре», где забросил одну шайбу и сделал четыре голевые передачи в 24 матчах регулярного чемпионата. Завершал сезон Богдан в «Витязе». За подмосковный клуб он сыграл 18 матчей, набрав 2 (1+1) очка. В этом сезоне играл в ВХЛ, набрав 5 (1+4) очков в шести матчах.
Богдан Потехин перешёл в «Куньлунь»
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