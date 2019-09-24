Сегодня, 24 сентября, «Локомотив» объявил об отставке Крэйга Мактавиша с должности главного тренера. Исполняющим обязанности назначен спортивный директор ярославского клуба Александр Ардашев, в последний раз занимавшийся тренерской деятельностью в сезоне-2009/10.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто должен стать новым главным тренером „Локомотива“?».

Принять участие в опросе можно в PlayBuzz

Под руководством Мактавиша ярославский клуб провёл восемь матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых одержал три победы и потерпел пять поражений. Ярославцы занимают предпоследнее место в Западной конференции КХЛ, отставая от зоны плей-офф на два очка. В последнем матче «Локомотив» уступил «Йокериту» (1:3), пропустив три шайбы в первом периоде.