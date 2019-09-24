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Кто должен стать новым главным тренером «Локомотива»?

Кто должен стать новым главным тренером «Локомотива»?
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 24 сентября, «Локомотив» объявил об отставке Крэйга Мактавиша с должности главного тренера. Исполняющим обязанности назначен спортивный директор ярославского клуба Александр Ардашев, в последний раз занимавшийся тренерской деятельностью в сезоне-2009/10.

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Под руководством Мактавиша ярославский клуб провёл восемь матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых одержал три победы и потерпел пять поражений. Ярославцы занимают предпоследнее место в Западной конференции КХЛ, отставая от зоны плей-офф на два очка. В последнем матче «Локомотив» уступил «Йокериту» (1:3), пропустив три шайбы в первом периоде.

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