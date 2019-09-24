Вайсфельд: как Мактавиш вообще оказался в Ярославле? Логику клуба сложно понять

Известный хоккейный функционер, эксперт КХЛ ТВ и «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд прокомментировал отставку Крэйга Мактавиша с поста главного тренера «Локомотива».

«Во всей этой истории очень интересна логика назначения Мактавиша в «Локомотив». Речь не о том, правильно это было или нет – хотя практика показала, что неправильно, раз его сняли. Но в чём была сама логика? Как канадец вообще оказался в Ярославле, он не работал восемь лет! Чтобы назначить главным тренером человека, который восемь лет не практикует, нужно иметь очень сильный аргумент. А какой аргумент – никто не знает. Единственное объяснение, которое было – Мактавиш знает ярославскую молодёжь. Но оно не очень убедило, а остальные мотивы я не знаю. Так что в отставке Мактавиша нет ничего удивительного. Да и вообще, есть такая «народная традиция»: если результата нет, тренера снимают.

Почему в Ярославле в очередной раз сделали ставку на иностранного специалиста? Этого объяснить я не могу, сам бы хотел получить ответ на этот вопрос. У меня нет вразумительного объяснения. Кто может стать новым наставником «Локомотива»? По моему мнению, всё зависит от философии клуба. Вопрос не в том, кто будет новым тренером. Руководителям команды сначала нужно разобраться, что они хотят получить, какой результат? Я не знаю, что у них в голове, логику сложно понять. Я не говорю, что они что-то неправильно делают. В «Локомотиве» опытные люди, давно работают, наверное, у них какие-то есть соображения. Сложно сказать, я даже пофантазировать не могу на эту тему», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Назаров: у Мактавиша изначально не пошло, видимо, КХЛ стала для него чужой