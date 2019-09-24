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Ассистенты Мактавиша продолжат работу в «Локомотиве»

Ассистенты Мактавиша продолжат работу в «Локомотиве»
Хоккей / КХЛ 0

Ассистенты освобождённого от должности главного тренера ярославского «Локомотива» Крэйга Мактавиша Майкл Пелино, Дмитрий Красоткин, Денис Гребешков и Вячеслав Уваев продолжат работу в клубе, сообщили корреспонденту «Чемпионату» Павлу Панышеву в пресс-службе «железнодорожников».

Исполняющим обязанности назначен спортивный директор ярославского клуба Александр Ардашев, в последний раз занимавшийся тренерской деятельностью в сезоне-2009/10. Сегодня, 24 сентября, обновлённый тренерский штаб уже провёл тренировку перед матчем с рижским «Динамо», который состоится завтра.

Под руководством Мактавиша ярославский клуб провёл восемь матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых одержал три победы и потерпел пять поражений. Ярославцы занимают предпоследнее место в Западной конференции КХЛ, отставая от зоны плей-офф на два очка. В последнем матче «Локомотив» уступил «Йокериту» (1:3), пропустив три шайбы в первом периоде.

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